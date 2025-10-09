El superávit de las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 

Las Cortes de Castilla-La Mancha cerraron el ejercicio de 2024 con un superávit de 956.935,11 euros, según el informe que ha elaborado la Mesa del Parlamento regional sobre la liquidación del presupuesto del año pasado.

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Charo García Saco, ha leído el informe en el inicio del pleno que celebra este jueves el Parlamento regional, cuyos datos determinan que el ejercicio de 2024 se cerró con unos derechos recocidos de 14.100.459,15 euros y unas obligaciones reconocidas de 13.557.315,91 euros.

De acuerdo con los datos del informe sobre la liquidación del presupuesto, que fue aprobado por la Mesa el pasado 2 de junio, el resultado presupuestario de las Cortes de Castilla-La Mancha 2024 antes de ajustes fue positivo en 543.143,24 euros, ya que los ingresos liquidados fueron superiores a las obligaciones liquidadas en el ejercicio.

Entre los datos del informe de liquidación destaca el remanente de tesorería, que es la magnitud más importante por lo que significa de fuente de financiación propia generada por la actividad de la cámara, ya que facilita un medio de financiación de nuevos créditos en el estado de gastos, por el importe que quede liberado una vez que quede liberado después de ser utilizado en la financiación de los remanentes.

En el ejercicio pasado, el remanente de tesorería ascendió a 5.353.744, 25 euros, de los que 4.622.159,32 euros se destinarán a financiar la incorporación de remanentes de crédito, y el resto (731.584,92 euros), se podrá destinar a financiar gastos generales (con el correspondiente expediente de modificación de créditos), con arreglo al lo que se establezca en las bases de ejecución del presupuesto de 2025, según se detalla en el informe.

Asimismo, en el informe se indica que durante 2024 se llevaron a cabo modificaciones de crédito por un importe global de 4.296.475,23 euros, mientras que los remanentes de crédito que se han incorporado el ejercicio de 2025 ascienden a 4.315.671,36 euros.