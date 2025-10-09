El presidente García-Page expresa su deseo de que “culmine con éxito y con carácter definitivo” el proceso de paz iniciado en Palestina

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado, este mediodía en Toledo, su deseo de que “culmine con éxito y con carácter definitivo” el proceso de consecución de “una paz digna” en Palestina. En este “día de celebración” tras el acuerdo alcanzado, horas antes, para el inicio de una primera fase de paz en Oriente Medio, ha manifestado su anhelo de que “no se tuerza”.



“Desde hace ya mucho tiempo está claro que la paz y la seguridad van de la mano” y “necesitamos invertir en seguridad”, ha incidido García-Page en el transcurso del acto institucional de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, que ha presidido en la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha.



En este marco, ha recordado la vinculación de la ciudad de Toledo con Oriente Medio, rememorando la presencia en la capital regional de ex primer ministro israelí Isaac Rabin, posteriormente asesinado “a manos de un judío extremista por haber conseguido una paz” y que “decía algo muy hermoso y muy concluyente: que toda ideología que justifica la violencia termina convirtiendo la violencia en una ideología”.



En su alocución ante decenas de agentes de la Policía Nacional destinados en la Comunidad Autónoma, el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado también “la paz que garantizan ustedes, la paz ciudadana, la del día a día, que no existiría de no existir ustedes”, ha remarcado en un momento de “declive del prestigio de la clase política y una degradación institucional” en el que, a pesar de todo, se “mantiene muy alto el aprecio a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas”. A este respecto, ha añadido que “el reconocimiento que más importa siempre” es “el de la gente a la que todos servimos”.



La Policía Nacional es “garantía de estabilidad”

“Quienes representan, de forma uniformada, lo que es España, garantizan en el día a día y con el simple funcionamiento correcto, como manda la ley, un baño de realismo, un valladar en el que tiene que chocar todo aquel que se inventa la realidad o que promete lo imposible”, ha reflexionado García-Page.



De igual modo, ha resaltado que el Cuerpo Nacional de Policía es “garantía de estabilidad” y “una certidumbre en un mundo muy incierto y en una España muy incierta, al tiempo que ha definido a esta institución policial como “una figura que se ha interiorizado en la sociedad española como uno de los grandes servicios públicos que cualquier sociedad que se precie, tiene que tener”.



Asimismo, ha valorado que “el altísimo prestigio internacional” en “uno de sus momentos más profesionales” en sus más de 200 años de trayectoria y enfrentando “desafíos que nadie podía haber estudiado en una academia, y habrá más en el futuro”.



En este punto, Emiliano García-Page ha elogiado “la vocación y el compromiso” de cada agente, pero también de esta institución armada, porque “el Cuerpo funciona, ha ido respondiendo a la complejidad inmensa de fenómenos que se nos escapan de la comprensión muchas veces”, al tiempo que ha enfatizado que “funciona el compromiso, la organización y el entorno familiar” que es “determinante”.



Castilla-La Mancha, una región orgullosa de la Policía Nacional

El presidente regional se ha mostrado “muy orgulloso” del desempeño de la Policía Nacional en todo el ámbito estatal, pero especialmente, en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha deseado para España “que tenga una parte de lo que aquí podemos atesorar y que hay que cuidar: estabilidad, previsibilidad, normalidad”, ha enumerado desde “una región tranquila, que sabe lo que es la convivencia”.



En “un día para homenajear y sentirse agradecido”, García-Page ha reiterado su rechazo a solicitar la creación, en la región, de un cuerpo de policía autonómica y, “en cualquier caso, no daríamos nunca uso a una policía autonómica con fines distintos a los que prevé la Constitución”, ha apostillado.



“Somos un país, una nación, el entorno y contexto en que se han fabricado libertades, derechos, servicios públicos y seguridad se identifica con lo que somos”, ha recalcado en un acto institucional en el que ha estado acompañado por el jefe Superior de la Policía Nacional en la Comunidad Autónoma, Francisco Herrero; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, entre otras autoridades.