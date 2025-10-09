El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama sensibilidad y concienciación social para favorecer la accesibilidad de las personas ciegas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado hoy mayor sensibilidad y concienciación social para favorecer la accesibilidad de las personas ciegas, en el marco de la exhibición de perros guía organizada por el Grupo Social ONCE con motivo del Día del Bastón Blanco, celebrada en el Polideportivo ‘La Paz’ de Azuqueca de Henares.



El Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, ha participado en esta jornada junto al director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social, Carmen Gil; el alcalde de Azuqueca, Miguel Óscar Aparicio, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez.



Durante el acto, Escudero ha destacado la independencia, seguridad y movilidad que aportan los perros guía a las personas con discapacidad visual, “un apoyo esencial para su autonomía y participación social”, ha subrayado. En Castilla-La Mancha existen actualmente 22 perros de asistencia reconocidos oficialmente, de los cuales ocho son perros guía.



Escudero ha explicado que “cada perro de asistencia representa un paso más hacia una sociedad más accesible e inclusiva”, recordando que el Día del Bastón Blanco, que se celebra cada 15 de octubre, simboliza en todo el mundo la autonomía e independencia de las personas ciegas o con discapacidad visual. En España, cerca de 1.000 perros guía acompañan cada día a otras tantas personas, facilitando su desplazamiento seguro y su plena inclusión social.



“Apoyando jornadas como las de hoy queremos promover la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades”, ha añadido el Comisionado, quien ha pedido empatía a la ciudadanía. “Si nos encontramos a una persona con su perro guía en cualquier establecimiento o transporte público, debemos entender que este animal está garantizando su derecho a la movilidad. No pongamos obstáculos donde la ley y la solidaridad ya los han eliminado”, ha dicho.



La actividad, organizada por la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), ha recreado distintos entornos urbanos como aceras, pasos de cebra o escaleras para mostrar al alumnado de los centros educativos locales el adiestramiento y la labor que estos animales realizan. Tanto Escudero como el alcalde de Azuqueca han experimentado en primera persona, con antifaces, la movilidad de una persona ciega acompañada de su perro guía, enfrentándose a obstáculos cotidianos.



En este sentido, Escudero ha agradecido la labor “de estos animales y de las personas e instituciones que contribuyen a su formación, cuidado y acompañamiento, porque desempeñan un papel esencial en la vida de muchas personas”. Asimismo, ha puesto en valor la figura de los perros guía, destacando que estos perros “proporcionan soporte técnico y emocional en la vida de quienes tienen una discapacidad. Por eso, es importante promover, favorecer y respetar el acceso público de dichos perros en los diferentes espacios de convivencia”.



Compromiso con la accesibilidad universal



Castilla-La Mancha fue pionera en reconocer de forma legal el derecho de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. La Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia, y su Decreto de desarrollo 19/2022, de 22 de marzo, garantizan que las personas usuarias de estos animales puedan acceder, acompañadas de ellos, a todos los espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público, sin restricciones.



Gracias a esta regulación, los perros guía y sus usuarios están acreditados mediante una placa y un carnet identificativo oficial, que les permite acceder tanto a espacios abiertos como a recintos delimitados. El decreto establece además el procedimiento de reconocimiento y acreditación de las unidades de vinculación, las obligaciones de las personas usuarias, las condiciones higiénico-sanitarias que deben cumplir los animales y los seguros de responsabilidad civil que deben suscribirse.



En este sentido, Escudero ha destacado el trabajo desarrollado por el Gobierno regional “para que Castilla-La Mancha siga siendo una comunidad realmente inclusiva”, y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de Emiliano García-Page con la accesibilidad universal y la inclusión. “Seguiremos avanzando y, para ello, vamos a aprobar en esta legislatura una nueva Ley de Accesibilidad Universal que complemente y refuerce el marco normativo actual, garantizando el acceso sin restricciones y reforzando el bienestar de los animales de asistencia”, ha señalado.



Asimismo, ha recordado que recientemente, el Real Decreto 409/2025 ha unificado en todo el territorio nacional los derechos de las personas con discapacidad para acceder, acompañadas de sus perros de asistencia, a cualquier espacio público o privado de uso público, consolidando así un marco común en toda España.



Por último, el Comisionado ha subrayado el compromiso del ejecutivo autonómico con las políticas de apoyo a la discapacidad, destacando que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado esta semana la mayor convocatoria de ayudas en esta materia, dotada con más de 71 millones de euros. Esta inversión beneficiará a más de 12.000 familias y permitirá financiar cerca de 300 programas en toda la región.



“Con esta convocatoria reforzamos el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas con discapacidad y con las entidades del Tercer Sector que trabajan cada día para mejorar su calidad de vida”, ha afirmado Escudero, recordando que “estas ayudas han recuperado el impulso perdido entre 2011 y 2015 y se han incrementado en la última década en un 77 por ciento”.