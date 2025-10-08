Una de las mayores incógnitas sobre las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado en el aire este miércoles si se presentará a la reelección en los próximos comicios autonómicos previstos para el año 2027.
«No lo tengo ni mucho menos decidido», ha asegurado el mandatario autonómico, durante una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.
Por otra parte, ha señalado que no baraja presentarse a la secretaría general del PSOE, apuntando que no cuenta con «ningún tipo de propósito nacional, ningún tipo de ambición». Una posición que, ha reivindicado, siempre ha mantenido.
«Por eso puedo hablar con más tranquilidad», ha señalado García-Page. «Si tuviera ambiciones sucesorias o cosas así en el PSOE, hubiera utilizado más hacer la pelota que, probablemente, alzar la voz en algo que resulta enormemente incómodo», ha añadido.
Consultado sobre si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor candidato a nivel nacional, el presidente castellanomanchego ha respondido que hay una «lógica democrática» en que el presidente del Gobierno opte a la reelección, también desde el punto de vista de «rendir cuentas ante los españoles».