Las importantes ayudas a la prevención de la mutilación genital femenina y a la investigación en igualdad de género en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, publica este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) las resoluciones por las que se conceden ayudas para la sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina y a la investigación en igualdad de género correspondientes al año 2025, con un importe total adjudicado entre las dos de 124.453,06 euros.

Por un lado, en la línea de sensibilización y prevención de la mutilación genital femenina, se han concedido 41.373,06 euros a cuatro entidades. Los proyectos seleccionados incluyen iniciativas dirigidas a la prevención a través de la atención integral de la sexualidad, la prevención desde un enfoque intercultural y la movilización ciudadana y campañas de concienciación. La cantidad máxima concedida por proyecto alcanza los 12.000 euros, ha informado la Junta en un comunicado.

Por otro lado, en la línea de investigación, se han concedido 83.080 euros a ocho proyectos que abordan temáticas como la violencia de género desde la perspectiva de mujeres mayores, la prevención de la violencia sexual en jóvenes, la participación de mujeres en la industria agroalimentaria, la inteligencia artificial y la igualdad, la construcción de identidades masculinas en adolescentes, la implementación de la coeducación, la memoria de mujeres sindicalistas y las condiciones laborales y de seguridad de mujeres trabajadoras. Cada proyecto cuenta con una financiación que va desde los 2.000 hasta los 12.000 euros.

La directora del Instituto de la Mujer, Lourdes Luna Ruiz, ha subrayado que «estas ayudas reflejan el compromiso firme del Gobierno regional con la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Con ellas, reforzamos tanto la investigación como la acción directa frente a prácticas como la mutilación genital femenina y promovemos la prevención de la violencia machista en todos los ámbitos».

Las ayudas se enmarcan en la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, que incluye la mutilación genital femenina como una manifestación de violencia hacia la mujer, y en la Orden 40/2023, de 23 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, que regula las bases de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación. Parte de estas subvenciones están financiadas con fondos del Ministerio de Igualdad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.