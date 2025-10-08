Globalcaja recibe la máxima certificación de AENOR a su gobierno corporativo

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, junto a la directora del área Jurídica, Melissa Casas, ha recibido de manos del director general de Evaluación de la Conformidad, David de Pastors, el certificado del Índice de Buen Gobierno Corporativo de AENOR, acreditativo de la transparencia y las mejores prácticas de gobernanza en el ámbito internacional.

Globalcaja demuestra con esta certificación, de la que ha obtenido el nivel más alto posible, G++, la solidez de su gobierno corporativo, garantizando el buen funcionamiento de sus órganos de administración, que cuenta con los mecanismos y procedimientos de control correspondientes, aportando valor, seguridad económica y jurídica para confianza de sus socios, clientes, profesionales y otros stakeholders, lo que refuerza su modelo de negocio sostenible y su forma de hacer banca de personas para personas.

La versión 2.0 del Índice de Buen Gobierno Corporativo de AENOR mide, de forma independiente y conforme a criterios aplicables a grandes entidades y sociedades cotizadas, el grado de cumplimiento de las empresas en materia de gobernanza, teniendo en cuenta siete variables: la composición del Consejo Rector, funcionamiento y competencias del Consejo, Comisiones Delegadas, retribución, transparencia y otros aspectos de gobierno corporativo, como compliance y sostenibilidad. Dentro de cada una de estas variables, se incluyen indicadores que van puntuando hasta la configuración de una puntuación final en la que Globalcaja ha obtenido el “máximo reconocimiento”.

En palabras del director general de Globalcaja, Pedro Palacios, “para Globalcaja, obtener la puntuación más alta posible en esta certificación es un reconocimiento al compromiso riguroso y permanente, situándonos a la vanguardia del gobierno corporativo, como motor generador de valor en aras de un crecimiento competitivo y responsable, acorde a nuestro propósito de satisfacer las necesidades financieras de nuestro entorno de manera profesional, cercana, humana, flexible y ágil”.

Por su parte, el director general de Evaluación de la Conformidad de AENOR, David de Pastors, ha destacado que “la certificación de Buen Gobierno Corporativo 2.0 de AENOR representa un reconocimiento a las organizaciones que integran la transparencia y la ética y en la gestión de su negocio. Este modelo impulsa una cultura de responsabilidad y confianza que fortalece la relación con los grupos de interés y que contribuye a la mejora continua de la gobernanza empresarial. Con su obtención, Globalcaja demuestra su compromiso con los más altos estándares en la toma de decisiones y en la generación de valor sostenible”.