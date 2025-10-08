Cordero manchego, santo y seña en el ADN de la gastronomía Castilla-La Mancha

Si hay una estrella en la gastronomía de Castilla-La Mancha, se trata del cordero. Un producto que es el protagonista indiscutible de numerosas recetas por su sabor suave y gran jugosidad.

Se trata de una carne fresca procedente exclusivamente de corderos de la raza manchega, sin distinción de sexo, alimentados con leche materna, complementada con paja blanca y concentrados autorizados. La carne amparada por el IGP Cordero Manchego presenta unas características organolépticas especiales y relacionadas con el medio natural donde se crían los animales, lo que garantiza la especialidad que otorga este sello.

Cordero / Pexels

La carne de la IGP Cordero Manchego procede de ovejas de pura raza manchega que se crían durante sus primeros días con leche materna y posteriormente con piensos elaborados con cereales y leguminosas. Destacan por su carne de color rosa claro, su gran jugosidad y sabor suave.

Sobre este producto cabe destacar que el área principal sobre la que se desarrolla la raza Manchega es la región natural de La Mancha. En concreto, comprende localidades pertenecientes a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Y es que, probablemente el cordero de la IGP Cordero Manchego sea uno de los productos estrella de la gastronomía castellano-manchega, conquistando por su sabor y particularidades únicas a los paladares más exigentes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Castilla-La Mancha y su amplio abanico de productos han traspasado fronteras, logrando un reconocimiento a nivel mundial. Una cocina humilde que apuesta por los productos locales, como el cordero manchego, y que ha sabido integrarlos con excelencia alcanzando un nivel de calidad excepcional.

La cocina castellano-manchega invita a descubrir una tradición culinaria de origen rural vinculada a la tradición, pero también a la calidad y variedad de sus materias primas que, con el trabajo de sus gentes, han logrado ponerse al nivel de las mejores del mundo. Y es que, quien prueba la cocina de Castilla-La Mancha, repite, ya que ofrece un viaje gastronómico rico, casero, sabroso y lleno de historia que ha sabido adaptarse a los tiempos actuales.

Cordero / Pexels

Sello de calidad Campo y Alma en Castilla-La Mancha

La IGP Cordero Manchego forma parte de un distintivo de calidad en nuestra tierra. Campo y Alma es una marca de garantía impulsada por el Gobierno regional que permite distinguir los productos agroalimentarios que se producen, elaboran o transforman en el territorio de Castilla-La Mancha y que están acogidos a una denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida. Se trata de una herramienta de calidad que ayuda al consumido a identificar los productos castellano-manchegos.

Precisamente son campo y alma dos términos que definen a la perfección a Castilla-La Mancha. Y es que nuestra tierra es una región donde la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria tienen un peso fundamental en la economía, ya que forman parte del ADN de Castilla-La Mancha. En la conocida como tierra de Don Quijote, la importancia del medio rural es fundamental para el mantenimiento de la población en sus municipios, y es que quienes residen en estas zonas sienten su actividad como algo especial y ponen su corazón en sacar adelante sus producciones.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lanzaba Campo y Alma, una marca de garantí creada para aportar valor al trabajo de los agricultores y ganaderos de la región y, por tanto, también a sus productos. Se trata del único distintivo en España que identifica solamente a los alimentos y bebidas amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) o la Indicación Geográfica Protegida (IGP), tratándose de una marca cuyo objetivo es llegar de manera directa al consumidor que identifique los productos que ampara.

Cordero, miel, queso, vino o aceite se encuentran entre la amplia variedad de productos que se identifican con la marca Campo y Alma. Y es que, se trata de una amplia variedad de productos, entre alimentos y bebidas, los que se encuentran amparados por alguna figura de calidad diferenciada en Castilla-La Mancha.

Cordero / Pexels

¿Qué es una IGP?

Un producto con IGP, se trata de un producto originario de un lugar determinado, una región o un país, que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y de cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.

Castilla-La Mancha posee una gran oferta agroalimentaria de calidad diferenciada, reconocida a través de las distintas Indicaciones Geográficas Protegidas. Durante los últimos años el número de IGP ha crecido, resultado de todo el esfuerzo del sector, contando actualmente Castilla-La Mancha con 9 IGP, entre las que se encuentra la IGP Cordero Manchego. Esta distinción nos indica que el producto es originario de una región, de un lugar determinado o de un país y que posee una cualidad determinada que pueda atribuirse a dicho origen geográfico.

/Marta López/