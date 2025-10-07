El tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles 8 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nuboso con intervalos de nubes altas y de nubes de evolución, más abundante en zonas de montaña. Probables chubascos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo en el tercio oriental y, menos probables, en zonas de montaña de la occidental.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, predominando los aumentos en las mínimas y descensos en las máximas. Los vientos soplarán flojos variables, sin descartar alguna racha muy fuerte asociada a las tormentas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 29 grados en Albacete, entre los 15 y los 30, en Ciudad Real, entre 15 y 30 grados en Cuenca, entre 13 y 28 grados en Guadalajara y entre 14 y 30 grados en Toledo.