El tiempo en Castilla-La Mancha para este martes 7 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y, de madrugada, de nubes bajas en el sur de Cuenca y en Albacete que pueden ir acompañadas de brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas irán en aumento en Guadalajara, que puede ser notable, y también en Toledo y Ciudad Real, aunque con pocos cambios en el resto. Mientras, las máximas se mantendrán sin cambios en Ciudad Real y en aumento en el resto, que puede ser localmente notable en Albacete. Los vientos soplarán flojos variables.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 29 grados en Albacete, entre los 15 y los 30, en Ciudad Real, entre 11 y 27 grados en Cuenca, entre 11 y 28 grados en Guadalajara y entre 14 y 30 grados en Toledo.