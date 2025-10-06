El número de casos activos de víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.981 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 54.153 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press. Del número total, 5.671 pertenecen a Castilla-La Mancha.

En concreto, a 30 de septiembre de este año hay un total de 104.981 casos activos por violencia de género, 528 menos que hace un mes, cuando había 105.509. En concreto, 18 están en riesgo extremo, 987 en alto, 14.855 en medio, y 89.121 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los 104.981 casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.349 mujeres menores de 18 años; 26.231 de 18 a 30; 48.703 de 31 a 45; 26.229 de 46 a 64; y 2.469 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 54.163 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.435 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 121 en alto y 1.312 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo».

Igualmente, la estadística refleja 12.085 casos con menores a cargo de «especial relevancia», con 18 de ellos en riesgo extremo, 921 en alto y 11.146 en medio. En estos últimos se detecta «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal».

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.257; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.886; la Comunidad de Madrid, con 12.818; Canarias, con 6.652; Galicia, con 6.161; Murcia, con 5.810; Castilla-La Mancha, con 5.671; Castilla y León, con 5.579; Baleares, con 4.295; Extremadura, con 2.940; Aragón, con 2.533; Asturias, con 2.192; Navarra, con 2.092; Cantabria, con 1.636; La Rioja, con 947; Ceuta, con 276; y Melilla, con 236.