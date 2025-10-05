El tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes 6 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y, en Albacete y centro y sur de Cuenca, intervalos de nubes bajas que se disipan totalmente durante la tarde y que, al principio y final del día, irán acompañadas de algunas nieblas dispersas en zonas elevadas de Albacete.

Alguna precipitación débil de dispersa por la mañana en el sur de Albacete que será más probable en la Sierra de Alcaraz. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios en Albacete y en descenso en el resto.

Las temperaturas máximas irán en descenso en el sureste de Cuenca y en Albacete, en aumento en Guadalajara, que será localmente notable en las Parameras, y con pocos cambios en el resto. Soplarán vientos flojos de componente este, con algún intervalo moderado, que tenderán a flojos variables a partir de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 24 grados en Albacete, entre los 13 y los 29, en Ciudad Real, entre 5 y 25 grados en Cuenca, entre 8 y 26 grados en Guadalajara y entre 11 y 28 grados en Toledo.