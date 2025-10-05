Castilla-La Mancha avanza hacia la modernización de la gestión agraria

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha impartido un curso de formación específica sobre el Sistema de Información de las Explotaciones Agrarias, el Registro Digital de Explotaciones y el Cuaderno Digital de Explotación.



Esta acción formativa se celebró el pasado viernes en la sede del IVICAM, en Tomelloso, con la asistencia de cerca de 100 participantes pertenecientes a entidades colaboradoras y contó con la presencia de su director, José Luis Tenorio, y la directora de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez. Ambos destacaron la importancia de las nuevas herramientas digitales “que suponen un paso más en el proceso de modernización de la gestión agraria y en la relación entre las explotaciones y la Administración”.



Estas herramientas suponen la base para mejorar la gestión de las explotaciones agrarias y facilitar su relación con la Administración, orientando el camino hacia la solicitud automática de las ayudas y la plena digitalización de las explotaciones.



Así, se abre una nueva etapa que requiere la plena colaboración con el sector, ya que el objetivo es que estas herramientas permitan avanzar hacia explotaciones más modernas y competitivas, simplificando la gestión administrativa y potenciando la fortaleza del sector agropecuario.



Lydia Benítez destacó la importancia de la formación “como uno de los ejes fundamentales para esta implantación”. Por ello, además de las jornadas dirigidas a personal técnico de la Administración, se están desarrollando en colaboración con TRAGSATEC diversas acciones formativas en competencias digitales para el sector agrario en toda la región. Con esta finalidad, en esta segunda parte del año se está reforzando la formación para las personas usuarias tanto de la Administración como del sector, con la previsión de realizar cursos de formación y sensibilización, charlas y talleres que permitan a todos tener las capacidades suficientes para su plena utilización.