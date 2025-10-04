La Farmacia Oncológica en Castilla-La Mancha tiene premio

La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología ha entregado esta semana los galardones correspondientes a la XIII edición de sus premios anuales, dos de los cuales han recaído en la administración sanitaria de Castilla-La Mancha, en concreto, en el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y en el área de Farmacia del SESCAM.



Un año más, estos premios han distinguido a aquellas personalidades, instituciones y medios de comunicación que contribuyen al avance de la Oncología desde el punto de vista asistencial, docente y científico.



El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha sido reconocido con el Premio a la Personalidad política más relevante en Oncología en el ámbito regional, junto a sus homólogos de Islas Canarias y Región de Murcia, por su papel activo en la mejora de la asistencia oncológica.



En nombre del consejero recogieron el galardón la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas; y el director general de Hospitales del SESCAM, Oscar Talavera.



Por su parte, el área de Farmacia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha logrado el Premio Extraordinario a la calidad de la atención al paciente onco-hematológico, por su labor en la coordinación del tratamiento farmacológico en oncología en nuestra Comunidad.



Tal y como ha destacado la coordinadora del Área de Farmacia, Ana Rosa Rubio, “este reconocimiento destaca la labor de los farmacéuticos, que, desde los servicios centrales y los centros sanitarios del sistema público regional, trabajan de forma coordinada para mejorar la atención a los pacientes con cáncer a través de una gestión rigurosa, segura y centrada en el valor terapéutico”.



La doctora Rubio ha subrayado que, desde la planificación estratégica hasta la colaboración directa con los equipos clínicos, la aportación de estos profesionales es clave para garantizar la calidad y la sostenibilidad del modelo oncológico.



“Un reconocimiento que es fruto del trabajo conjunto, del compromiso técnico y humano de un colectivo que demuestra que la excelencia asistencial se construye desde el conocimiento compartido y la colaboración”, ha afirmado.