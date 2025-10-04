El tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo 5 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas acompañadas de posibles nieblas dispersas en los sistemas Central e Ibérico por la mañana y en el sur de Cuenca y en Albacete al final del día y con algunas nubes de evolución en la Serranía de Cuenca en las horas centrales.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en los sistemas Central e Ibérico y en el sur de Albacete y con cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas irán en descenso, notable en las zonas de montaña de Guadalajara y menos acusado en Ciudad Real. Soplarán vientos flojos con predominio de la componente norte, salvo en Albacete donde serán flojos variables.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Albacete, entre los 15 y los 29, en Ciudad Real, entre 10 y 26 grados en Cuenca, entre 11 y 24 grados en Guadalajara y entre 15 y 28 grados en Toledo.