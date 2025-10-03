Eurocaja Rural comparte con el Gobierno de Cantabria su modelo de negocio y vocación de servicio

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros Sánchez, ha recibido en la sede de la Consejería la visita institucional del presidente y el director general de Eurocaja Rural, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López, respectivamente. Durante el encuentro, los responsables de la entidad financiera trasladaron su firme compromiso con el Gobierno regional y su voluntad de atender los requerimientos de los ciudadanos.

La reunión permitió compartir los avances del Plan de Expansión que Eurocaja Rural está desplegando por todo el territorio nacional y de forma concreta en la comunidad cántabra, donde el pasado mes de abril abrió su primera oficina en Santander, concretamente en una de las calles con más relevancia de la capital (calle Burgos, número 13, cerca del edificio Gran Cinema, actual sede de la ONCE). En este sentido, el presidente y el director general de la entidad financiera transmitieron el compromiso de la Entidad por continuar contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en el territorio.

Asimismo, destacaron el modelo de banca universal que caracteriza a la Entidad, centrado en la atención personalizada, el asesoramiento profesional y el trato cercano. Un modelo de negocio orientado a ofrecer soluciones especializadas para todos los sectores económicos, y que mantiene firme su compromiso fundacional con el impulso del desarrollo en las regiones donde opera.

También recordaron que, como cooperativa de crédito, Eurocaja Rural destina recursos a iniciativas sociales a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.). En este sentido, subrayaron por ejemplo el respaldo que ofrecen a la asociación CanELA (Cantabria), dedicada a mejorar la vida de las personas afectadas por ELA, pues es una de las asociaciones beneficiarias de la Carrera Solidaria Contra la ELA organizada por Fundación Eurocaja Rural, que se celebra el domingo 5 de octubre.

En el encuentro, ambos responsables estuvieron acompañados por el director de la División de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, el director territorial de la Entidad en Cantabria, Antonio José Pérez Romera, y el director de la oficina en Santander, Francisco José Domínguez de la Concha.

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación y Fondos Europeos de Cantabria, agradeció la visita efectuada y la predisposición de Eurocaja Rural por atender los requerimientos del Gobierno cántabro, así como su colaboración con las instituciones.

Actualmente Eurocaja Rural se encuentra presente en 9 comunidades autónomas (Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón y Andalucía) y 23 provincias del territorio nacional. Su red comercial supera las 495 oficinas y el Grupo Económico Eurocaja Rural integra a más de 1.300 profesionales.