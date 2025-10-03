El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 4 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos velados de nubes altas que irán desapareciendo a lo largo de la tarde para quedar poco nuboso o despejado.

En zonas altas del extremo oriental de Guadalajara aparecerán nubes bajas acompañadas de nieblas dispersas al final del día.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste en la mitad sur por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 30 grados en Albacete, entre los 14 y los 30, en Ciudad Real, entre 10 y 28 grados en Cuenca, entre 14 y 29 grados en Guadalajara y entre 14 y 31 grados en Toledo.