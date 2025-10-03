Desvelado el ganador a la Medalla al Mérito Artesano en FARCAMA

El damasquinador Ángel Luis Corrales será reconocido por el Gobierno de Castilla-La Mancha con la Medalla al Mérito Artesano de la región, en el acto de entrega de los premios y reconocimientos que tendrá lugar el próximo viernes, 10 de octubre, en el marco de la XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, FARCAMA. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación de la programación de esta cita, la que reunirá a más acentos internacionales en la trayectoria de FARCAMA, y donde, además de los Premios Regionales de Turismo, se entregarán nueve títulos de Maestro a artesanos y artesanas de la región.



Con la concesión de la Medalla al Mérito Artesano, tal y como ha remarcado la consejera, el Ejecutivo autonómico reconoce la labor que durante más de tres décadas lleva realizando el damasquinador Ángel Luis Corrales, como garante de una tradición que es ejemplo de la excelencia de la artesanía regional. “Es un ejemplo de técnica y dedicación a una artesanía diferencial de nuestra región, que ya tuvo un gran protagonismo en nuestro Centro Regional de Promoción de la Artesanía Mezquita de Tornerías, con una exposición sobre sus orígenes en Toledo y Éibar”, ha recordado Patricia Franco.



Junto con la Medalla al Mérito Artesano, el Gobierno regional entregará, el próximo 10 de octubre, en un acto que se celebrará en FARCAMA, seis Placas al Mérito Artesano, además de nueve títulos de Maestro Artesano y Maestra Artesana, en un evento que servirá para reconocer al sector y para entregar también los Premios Regionales de Artesanía, en sus tres modalidades. “Quiero agradecer a los artesanos y artesanas de la región su apuesta por nuestra tradición y su implicación en FARCAMA, porque con su trabajo contribuyen a hacer más grande una feria cada vez más integral, más internacional y mucho más reconocida”, ha finalizado.