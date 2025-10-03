Así ha sido la huelga de personal facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Según los datos provisionales recogidos por la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, la huelga de personal facultativo convocada para hoy en el conjunto del Sistema Nacional de Salud ha tenido un seguimiento del 43 por ciento en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, cifra obtenida a través de los procedimientos de medición empleados en convocatorias precedentes.

Los servicios mínimos establecidos se están cumpliendo en su totalidad y hay que destacar la ausencia de incidencias en los centros sanitarios. Las áreas quirúrgicas de los centros hospitalarios son las que han registrado una mayor repercusión asistencial, mientras que las de consultas y pruebas diagnósticas se están viendo afectadas en menor medida, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha es consciente de las razones que han llevado a esta convocatoria y a su desarrollo y considera que es la plasmación de la necesidad de negociar con la máxima participación, transparencia y lealtad.

Desde Castilla-La Mancha se insiste en la necesidad de dotar al Sistema Nacional de Salud de un nuevo Estatuto Marco para todos sus trabajadores que permita seguir mejorando sus derechos.

Ello implica que las comunidades autónomas, que estamos entre los principales perjudicados por este paro del personal facultativo, estemos en los máximos foros de negociación posibles como principales empleadores de los profesionales sanitarios.