Page se muestra orgulloso: “Desde hace mucho tiempo lideramos la construcción y rehabilitación de vivienda en el mundo rural”

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha cursado esta mañana una petición de reunión a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, “porque si de esa reunión no salen soluciones (para las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura) nos veremos obligados a tomar decisiones más drásticas”.



Así lo ha advertido el presidente García-Page momentos antes de participar en la 5ª reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía, Comisión ENVE, del Comité Europeo de las Regiones (CDR) que se está celebrando este jueves fuera de la sede, en la localidad polaca de Łódź, para abordar políticas de energía, cambio climático y medio ambiente.



Durante una atención a los medios previa a este foro, el presidente regional ha señalado también que “estamos ya en conversaciones con todas las entidades que en su momento denunciaron, que apoyaron al Gobierno de Castilla-La Mancha”, para preparar la defensa jurídica “y obligar a que cumplan con las sentencias. Es lo mínimo que se puede esperar de un Gobierno”, ha considerado.



En palabras del presidente, “Europa desde hace ya muchísimo tiempo tiene claro lo que algunos en España se resisten a entender o, mejor dicho, a reconocer”, que el futuro y la sostenibilidad hídrica “pasa por gestionar el agua de otra manera. La Europa de los trasvases no existe y desde hace ya muchísimo tiempo tienen claro que hay que girar hacia un modelo de sostenibilidad”, ha sentenciado.



En este sentido, ha vuelto a insistir en que si las desaladoras de España funcionasen a su máximo rendimiento “podría sobrar este trasvase y otros muchos”. A su juicio, el país “tiene capacidad de desalación” y, de hecho, “una parte importante del Levante” se mantiene a base de desalación.



“Se trata simple y llanamente de no parar en esa progresión y aquí es donde el Gobierno de España tiene que plantearse si el discurso de sostenibilidad es un discurso para los mítines, es de bote, es de farolillo o realmente hay fondo y hay miga y se toman decisiones”, ha reclamado.



Igualmente, ha recordado que ya son “demasiados meses esperando a que cumplan el compromiso” que desde el propio Ministerio se marcaron para la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en septiembre.



“Siempre hay una excusa, siempre hay un argumento”, ha criticado García-Page, antes de recordar que ya son cinco “las sentencias amparadas en la legislación europea, amparadas en la legislación española y nos van a obligar a reclamar la ejecución de sentencia”.



Importantes medidas en materia de vivienda en el próximo DER

En cuanto a las políticas de vivienda, que también ocupan un lugar destacado en la Comisión ENVE, García-Page ha avanzado que una parte importante de lo que planteará en el próximo Debate del Estado de la Región, este mes de octubre, “tendrá que ver con vivienda”, con medidas propias de la región, “distintas de lo que se está planteando a nivel general”.



“España lo que necesita es que se construyan muchas más viviendas”, ha considerado, “y nosotros nos vamos a poner manos a la obra, independientemente de cómo evolucionen los planes del Estado, porque no sabemos siquiera si están o no vinculados a los Presupuestos Generales que, a su vez, da toda la impresión de que no van a salir adelante”.



En este mismo contexto, ha subrayado que “la parálisis que vive el Gobierno de España, y en general la política nacional biparlamentaria, no nos puede frenar a nosotros en las decisiones que no serán suficientes, pero van a ser las que podamos tomar en clave autonómica”.



Rehabilitación de vivienda en el mundo rural y datos del paro

Por otro lado, y en relación a las políticas contra el despoblamiento, el presidente castellanomanchego ha relatado que “desde hace mucho tiempo lideramos la construcción y rehabilitación de vivienda en el mundo rural”. Así, ha recordado que “el primer fondo que pusimos en marcha con fondos europeos para ayudar a estimular a los que querían arreglar viviendas en las zonas rurales fue de cinco millones, que es lo que nos concedieron sobre la base de lo que estamos haciendo, pero hemos ido atrayendo fondos que dejaban de gastar otras autonomías”.



Así, y tras “gastar lo que otras no han gastado, hemos acabado en 60 millones de euros” aplicados al medio rural en la rehabilitación de vivienda, ha indicado García-Page. “Nos hemos gastado todo lo que hemos podido conseguir de lo que otros no han sido capaces, y es nuestra dinámica, pero no es incompatible con la construcción en las ciudades, en las capitales de provincia, o en Talavera o Puertollano”, ha manifestado.



Finalmente, y preguntado por los datos del paro, García-Page ha señalado que “es lo habitual, tiene que ver con el cambio de la legislación con la regulación de los temporales y, por tanto, en la lógica anual que llevamos hay 7.000 registrados en paro menos”. Asimismo, ha recordado que “estamos en un año muy bueno, el mes de pasado fuimos los que más bajamos el paro de toda España y batiendo récord”. “La progresión que llevamos en su conjunto, viéndola con perspectiva, es netamente positiva. Pero no nos conformamos”, ha apostillado.



En Polonia, junto a otros responsables autonómicos y a la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tüttő, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.