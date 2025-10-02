La importante apuesta de Castilla-La Mancha con la Formación Profesional

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar más de 657.000 euros en formación del profesorado de Formación Profesional que llegará a casi 6.400 docentes.



Lo ha avanzado hoy en Albacete el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la reunión que ha mantenido con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia.



Amador Pastor ha destacado el esfuerzo que va a realizar el Gobierno de Emiliano García-Page este curso 2025/2026 en esta materia donde serán 82 acciones formativas las que se ofrezcan al profesorado de FP con más de 2.000 horas de capacitación.



Estas acciones, que se encuentran en el marco del Programa de Cooperación Territorial Impulso y Calidad de la Formación Profesional, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021/2027, permitirán que el profesorado se mantenga al día en metodología, tecnología, innovación, emprendimiento y digitalización, mejorando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en Castilla-La Mancha.



Entre los tipos de acciones que se ofertarán está estancias formativas en empresas, centros de Formación Profesional y centros de excelencia; formación en el programa Acredita; formación en FP Dual o proyectos de innovación educativa y emprendimiento.



Además, se llevarán a cabo acciones para impulsar la igualdad de género en las familias profesionales, cursos de aula ATECA, formación en gestión electrónica, seguridad social y certificados de profesionalidad, entre otras.



En este punto, el consejero del área ha resaltado, entre todas las acciones, las estancias formativas pues la intención del Ejecutivo autonómico es doblar el número con respecto al año pasado y para eso se va a invertir más de 150.000 euros en esta cuestión.



Durante la reunión con los directores y directoras de la provincia, Amador Pastor ha abordado las mejoras en las condiciones del profesorado para este curso 2025/2026, la bajada de ratios en Primaria o la gratuidad de plazas en escuelas infantiles en la etapa de 2-3 años, el banco de libros o la gratuidad de la primera matrícula universitaria y en los estudios superiores artísticos.

