El tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes 3 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos velados de nubes altas y, de madrugada, intervalos de nubes bajas en el sureste que irán con brumas y nieblas asociadas, aumentando desde el final de la tarde hasta nuboso de nubes medias en el nordeste.

Las temperaturas sufrirán pocos cambios salvo un ascenso de las mínimas en zonas montañosas de Guadalajara y de las máximas en el sureste de Albacete. El viento será flojo variable tendiendo a mediodía a componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 28 grados en Albacete, entre los 13 y los 29, en Ciudad Real, entre 12 y 27 grados en Cuenca, entre 11 y 28 grados en Guadalajara y entre 13 y 30 grados en Toledo.