Tajantes datos: éxito asegurado en la Formación Profesional de Castilla-La Mancha

Más del 80 por ciento del alumnado de Formación Profesional de Castilla-La Mancha consigue trabajo en sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma como la automoción, la fabricación mecánica, el trasporte y el mantenimiento de vehículos, las instalaciones, etc. Lo ha señalado la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, durante su participación en la Jornada CECAM FP Dual de Castilla-La Mancha, celebrada en Toledo.



En este acto ha estado acompañada de la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social, y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust; y del presidente de CECAM, Ángel Nicolás; entre otras autoridades presentes.



En su intervención, Mar Torrecilla ha destacado la apuesta decidida del Gobierno de Castilla-La Mancha por la Formación Profesional, “una apuesta que no solo se focaliza en las zonas más pobladas, sino también en las despobladas”, al tiempo que ha destacado el récord de estudiantes matriculados en FP: más de 45.000 alumnos y alumnas.



“Un incremento sostenido que va de la mano del aumento de afiliados a la Seguridad Social, lo que demuestra que la Formación Profesional en nuestra comunidad autónoma genera empleo real”, ha puntualizado.



La viceconsejera también ha resaltado la estrecha colaboración del tejido empresarial regional con la FP, a la vez que ha recordado la batería de incentivos para dicho tejido como: bonificaciones en la seguridad social, apoyo en la gestión de becas y contratos y la posibilidad de formar talento desde dentro, entre otros.



De su lado, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social, y Seguridad y Salud Laboral ha señalado la importancia de los programas duales de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y el compromiso del Ejecutivo autonómico por ampliar e impulsar estas líneas, que permiten la formación con experiencia laboral directa en las empresas de Castilla-La Mancha.



En este sentido, ha citado ejemplos recientes de éxito como los programas duales diseñados y puestos en marcha en empresas de sectores estratégicos como la movilidad eléctrica y sostenible como Cummins, en Guadalajara, o Sumitomo, en Cuenca, que esta misma semana ha iniciado la selección de los alumnos que participarán en los cuatro programas dirigidos a cubrir 52 nuevas contrataciones en su factoría.