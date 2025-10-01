El tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves 2 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube de evolución diurna en zonas altas del sur y nubosidad alta en el norte al final del día.

También se esperan brumas matinales y nieblas en la Mancha albaceteña y conquense, en los Campos de Hellín y en el corredor de Almansa.

Las temperaturas máximas irán en ligero ascenso o permancerán sin cambios, mientras que las mínimas continuarán con pocos cambios salvo en Montes de Toledo, donde habrá ascensos.

En general, el viento soplará flojo y de dirección variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 26 grados en Albacete, entre los 12 y los 27, en Ciudad Real, entre 9 y 27 grados en Cuenca, entre 10 y 28 grados en Guadalajara y entre 13 y 29 grados en Toledo.