Previsión meteorológica para este miércoles 1 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas matinales en Albacete, nubes de evolución diurna principalmente en zonas altas, y algún intervalo de nubes altas al final en el oeste.

Se esperan brumas y nieblas matinales en Parameras y la Mancha de Cuenca y Albacete, dispersas en la Serranía de Cuenca y el Valle del Guadiana. Poca probabilidad de algún chubasco ocasional y aislado en el sureste de Albacete durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en Cuenca y Guadalajara y con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso, más acusado en el corredor de Almansa y la Serranía de Cuenca. El viento será flojo variable con predominio de la componente este, y en Guadalajara y Cuenca predominio de la componente norte durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados en Albacete, entre los 13 y los 25, en Ciudad Real, entre 9 y 26 grados en Cuenca, entre 12 y 27 grados en Guadalajara y entre 12 y 27 grados en Toledo.