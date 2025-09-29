Previsión meteorológica para este martes 30 de septiembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos de nubes medias y bajas, que tenderán a poco nuboso al final del día en las provincias occidentales. Brumas y nieblas durante la madrugada en la mitad sur de Ciudad Real y Albacete y en el Sistema Ibérico, más densas y persistentes en Parameras y también en Albacete, donde podrían repetirse al final del día.

Lluvias débiles y chubascos dispersos en Albacete y zonas del este de Cuenca, serán poco probables a partir de media tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el sur de Ciudad Real, en la Serranía de Cuenca y en Guadalajara, pocos cambios en el resto. Viento flojo de componente este.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 22 grados en Albacete, entre los 15 y los 24, en Ciudad Real, entre 13 y 25 grados en Cuenca, entre 15 y 25 grados en Guadalajara y entre 13 y 26 grados en Toledo.