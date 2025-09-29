14 meses consecutivos de alzas en el mercado minorista de Castilla-La Mancha

Las ventas del comercio minorista crecieron un 1,9% interanual en Castilla-La Mancha durante el mes de agosto, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, los datos también reflejan una subida del 4,6% en lo que va de año.

En cuanto a la ocupación, a pesar del descenso a nivel mensual del 0,4%, la tasa interanual indica un avance del 1,7%, que se eleva al 2,1% en lo que va de año.

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3% en agosto, tasa 1,3 puntos inferior a la del mes anterior.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 14 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,5% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa dos décimas inferior a la de julio. Con el avance de agosto, se encadenan ya 33 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 2% en agosto respecto a igual mes del año pasado, tasa que se situó una décima por debajo de la registrada en julio. Con el repunte de agosto, el empleo en el comercio minorista suma 48 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista subieron un 0,4%, en contraste con el retroceso del 0,4% experimentado el mes anterior.