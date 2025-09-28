Paco Núñez defiende «una inmigración ordenada, legal y culturalmente integradora»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha abogado este domingo en Murcia por la necesidad de que en España se fomente «una inmigración ordenada, legal y culturalmente integradora».

El Partido Popular «defiende con claridad que España debe ser dueña de sus fronteras y decidir quién entra y quién no entra en nuestro país», ha considerado Núñez en la firma de la Declaración de la Región de Murcia, que ha suscrito con el resto de presidentes autonómicos ‘populares’ y del presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha informado en una nota de prensa el PP de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha subrayado que la Declaración de la Región de Murcia «sitúa el debate sobre inmigración en el terreno del sentido común y de la responsabilidad política”, mientras que Paco Núñez ha valorado: «Hemos dejado claros nuestros principios en materia de inmigración: orden, legalidad, integración a través del trabajo y tolerancia cero»

A su juicio: «Los inmigrantes que llegan a trabajar, con un contrato, con la voluntad de aportar al enriquecimiento colectivo de España, deben tener plenamente reconocidos sus derechos y participar como uno más en nuestra sociedad».

Pero ha opinado: «Quienes lleguen para delinquir deben ser expulsados de manera automática».

Núñez ha reiterado: «La integración debe basarse en el esfuerzo y en el reconocimiento laboral», al tiempo que ha rechazado «que los subsidios se conviertan en un modo de vida».

“Los apoyos sociales deben ser una ayuda temporal, un paso previo para incorporarse al mercado de trabajo, porque es el esfuerzo colectivo lo que nos permitirá levantar Castilla-La Mancha y España”, ha afirmado el presidente del PP de Castilla-La Mancha.