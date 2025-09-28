El Gobierno de Castilla-La Mancha apoyará los cortometrajes con una importante ayuda económica

El Gobierno regional publica el lunes, día 29 de septiembre, la resolución definitiva de la convocatoria de cortometrajes, que beneficiará a ocho trabajos gracias a una inversión de 50.000 euros. Así lo ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante su asistencia al Festival de Cine de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), donde se ha celebrado un homenaje a los hermanos Valle, ganadores del Goya al mejor cortometraje documental por ‘Semillas de Kivu’.





En su intervención, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, se ha felicitado de que “un año más cumplamos con la palabra acordada con el cine”, al tiempo que se ha mostrado convencida de que estas ayudas servirán “para seguir conformando identidad a la vez que se impulsa nuestra industria cultural”.





Asimismo, ha explicado que los cortometrajes beneficiados han sido ‘Vitor Monroque’, de Altamira Enterntaiment; ‘El amigo de los pobres’, de José Javier Fuentes; ‘Marina y la Música’, de Creando Cine; ‘El gran viaje’, de Vitruvian Entertainment; ‘Gachas’, de José Miguel Varela, ‘Sombras Provincianas’, de José Luis García; ‘Recuerda’, de ‘Pink Flamingo Producciones’; y ‘El pez de colores’, de Venice Skydreams.





La viceconsejera de Cultura ha recordado a los presentes en el evento que el Gobierno regional ha beneficiado, en la última década, a más de 50 cortometrajes, gracias a una inversión de 300.000 euros.





Festival de Cine de Calzada de Calatrava





Por otro lado, Carmen Teresa Olmedo ha felicitado a los hermanos Valle por la consecución del Goya al mejor cortometraje documental por ‘Semillas de Kivu’, al tiempo que se ha enorgullecido de participar en el Festival de Cine de Calzada de Calatrava recordando que se trata de “un evento cultural consolidado que, además de comprometido con la cultura, cuida de nuestro cine”.