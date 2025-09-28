Cuatro provincias de Castilla-La Mancha por encima del incremento medio en el número de hipotecas

Las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara han tenido incrementos en el número de hipotecas de viviendas por encima del aumento medio nacional en los siete primeros meses del año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los datos correspondientes a julio que acaba de publicar el INE, seis provincias de la denominada España vacía (por este orden León, Zamora, La Rioja, Ourense, Huesca y Palencia) encabezan en los siete primeros meses del año el ‘ranking’ de incremento de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad.

De los datos del INE también se desprende que la mitad de las provincias con escasa densidad de población o con pérdida de habitantes figuran en puestos destacados en el listado de aquellas en las que más ha aumentado el importe total de las hipotecas, lideradas en este caso por Huesca, Ourense y La Rioja.

Además, dos de ellas, Ourense y Zamora, ocupan los dos primeros puestos en cuanto al aumento del número de compraventas de viviendas entre enero y julio en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque, a la vez, otra de estas provincias, Soria, es la única de todo el país que aparece con cifras negativas en esos tres indicadores.

El doble de incremento en el número de hipotecas

Las 23 provincias incluidas en el trabajo «Un estudio multidisciplinar de la España vacía: retrospectiva y prospectiva», de la Fundación Alternativas, son Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Jaén, León, Lugo, Ourense, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Según la Estadística de Hipotecas, seis de ellas registran los mayores incrementos en el número de créditos hipotecarios firmados para la adquisición de viviendas, con subidas superiores al 50 % en todos los casos: del 63 % en León, el 61,8 en Zamora, el 54,6 en La Rioja, el 53,7 en Ourense, el 50,9 en Huesca y el 50,1 % en Palencia.

Las seis duplican por tanto el aumento medio registrado en 12 meses en el conjunto del país, que fue del 24,9 %, por encima del cual están también otros territorios con problemas de despoblación como son Burgos (47,8 %), Badajoz (45,8 %), Salamanca (45,5), Segovia (44,5), Ávila (40,2), Ciudad Real (39,7), Zaragoza (38,4), Albacete (32,3), Guadalajara (31,5), Cuenca (28,4) y Jaén y Valladolid (27,0 ambas).

A la vez, 12 de esas 23 provincias están entre las 18 en las que más ha crecido el importe medio de las hipotecas en los primeros siete meses del año respecto al mismo período de 2024, y de hecho tres lideran esa clasificación: Huesca (81,7 % de incremento), Ourense (72,7 % más) y La Rioja (71,4 %).

Naturalmente, todas estas provincias no están ni entre aquellas en las que más hipotecas sobre vivienda se firman, encabezadas por Madrid (42.016), Barcelona (37.188) y Valencia/València (16.676) ni entra aquellas en las que se han constituido por mayor importe, que son también Madrid (10.369 millones de euros en total) y Barcelona (7.165 millones) y Málaga (2.675 millones).

Lejos de esas cifras, la provincia de esa lista de la España vacía en la que se han constituido más hipotecas sobre viviendas entre enero y julio fue Zaragoza (6.024), en el puesto undécimo, que también es la primera de este grupo de territorios con pérdida de habitantes en el listado de importe total de esos préstamos (789 millones), en este caso en el puesto décimo tercero.

Dinamismo inmobiliario de la España vacía

De acuerdo con los datos de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE, 11 de las 17 provincias en las que las compraventas de viviendas han subido entre enero y julio más de un 20 % respecto al mismo periodo de 2024 sufren problemas de despoblación.

Dos de ellas, Ourense y Zamora, ocupan los primeros puestos en cuanto al aumento del número de compraventas en el periodo analizado, las únicas con incrementos superiores al 30 %: un 32,8 % la primera y un 32,5 % la segunda.

También aparecen en este ‘ranking’ Ciudad Real (con una subida de compraventas del 29,3 %), León (26,6 %), Valladolid (26,4), Badajoz (24,5), Guadalajara (23,3), Teruel (22,9), Albacete (21,6), La Rioja (21,0) y Salamanca (20,2 %).

Todos estos datos ponen de relieve un dinamismo inmobiliario -acorde por supuesto al tamaño de la población de cada territorio- bastante mayor en muchas de estas áreas que en mercados mucho más grandes que, si bien también crecen, lo hacen de forma más moderada.

Así, en la Comunidad y provincia de Madrid, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha crecido en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado un 5,7 % y las operaciones de compraventa lo han hecho en un 13,3 %, aunque el incremento de los precios ha elevado el importe total de esos préstamos un 36,8 %.

En la provincia de Barcelona la cifra es más alta en el número de hipotecas, con una subida del 22,8 %, aunque similar respecto a las compraventas, que han aumentado un 13,9 % y el importe, que se ha incrementado un 35,7 %.