Convocadas movilizaciones en Castilla-La Mancha para exigir a la Junta garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública

Treinta y siete organizaciones feministas, sociales y sindicales convocan concentraciones en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo el próximo lunes 29 de septiembre a las 19.00 horas, en el marco del Día Internacional del Derecho al Aborto Legal y Seguro (28 de septiembre), para denunciar el «incumplimiento» por parte del Gobierno regional de su obligación de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública.

Las protestas serán a partir de las 19.00 horas ante la Delegación Provincial de la JCCM de Albacete, (c/ Feria, 7); en Ciudad Real, ante la Delegación de Sanidad (c/ Paloma, s/n); en Guadalajara, en el Paseo Fernández Iparraguirre, 8 (antigua Subdelegación del Gobierno), y en Toledo, en la Plaza de Zocodover.

Según informa Amnistía Internacional en nota de prensa, más de dos años y medio después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha adoptado medidas efectivas para garantizar el derecho al aborto en el sistema público y poner fin a las desigualdades territoriales y a depender exclusivamente de clínicas privadas.

«Esta dejadez institucional impone graves obstáculos al ejercicio efectivo de este derecho, que impacta de forma desproporcionada en las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad», advierten.

Las organizaciones convocantes se han dirigido en diversas ocasiones, incluso a través del Portal de Transparencia, al consejero de Sanidad y a la consejera de Igualdad a lo largo de los últimos dos años, expresando sus «preocupaciones» sobre el incumplimiento de la Ley, demandando datos e información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha y solicitando reuniones a ambas consejerías.

La respuesta oficial de la Consejería de Sanidad, que fue emitida a principios de este verano solo tras una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia por incumplir los plazos legales, confirma –según asegura Amnistía– «la falta de voluntad política».

Además, lamenta que se normalice que cada año más del 60% de las mujeres que abortan en Castilla-La Mancha tengan que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto.

De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región, estima.

«No se cuestiona que el 99,94% de los abortos se realice en clínicas privadas/concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional».

Por último, los colectivos convocantes denuncian «la falta de voluntad» de la Junta para dialogar con la sociedad civil, tras diversas solicitudes de reunión con las consejerías de Sanidad e Igualdad.