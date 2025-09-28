Castilla-La Mancha recibe un galardón por su compromiso con el deporte inclusivo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido el Premio FECAM Deporte Inclusivo 2025 durante la 9ª Gala de los Premios FECAM Deporte Inclusivo, que ha coincidido con la clausura del 14º Campeonato Nacional de Fútbol 8 Inclusivo, celebrado en Albacete y que ha reunido durante cuatro días a más de 500 personas entre deportistas, técnicos, familias y voluntarios.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha recogido el galardón en nombre del Ejecutivo autonómico y ha agradecido este reconocimiento “a un camino y a una convicción que compartimos como Gobierno, que es que el deporte inclusivo es un derecho y una herramienta de igualdad y de participación”.



García Torijano ha subrayado que “desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos firmemente que el deporte inclusivo es mucho más que actividad física. Es salud, es participación social, es normalización y es también orgullo colectivo. Por eso, desde 2019 hemos destinado casi un millón de euros para consolidar los programas de FECAM, más de 238.000 euros solo en 2025 para programas de normalización y voluntariado, que permiten sostener la estructura técnica de la Federación, y para apoyar a clubes, federaciones y la organización de campeonatos”.



El deporte inclusivo como un derecho



El Gobierno de Castilla-La Mancha no solo ha mantenido su apoyo económico estable, sino que también está avanzado en el reconocimiento del deporte inclusivo como un derecho garantizado por ley.



En este sentido, la consejera ha remarcado que “este esfuerzo económico tiene un único objetivo: garantizar que nadie se quede atrás. Porque en Castilla-La Mancha entendemos el deporte como un derecho. Tanto es así, que estamos trabajando en la nueva Ley de Accesibilidad Universal, en la que el derecho al deporte inclusivo quedará reconocido por primera vez en nuestro marco normativo. Porque desde el Gobierno de Castilla-La Mancha creemos firmemente que el deporte inclusivo es mucho más que actividad física. Es salud, es participación social, es normalización y es también orgullo colectivo”.



Éxitos deportivos internacionales



Durante su intervención, García Torijano ha puesto en valor también los resultados alcanzados gracias al esfuerzo de FECAM en la tecnificación y la detección de talento deportivo. En este sentido, ha destacado a Iris Agudo, Luis Serrano y Fernando García, tres deportistas castellanomanchegos que han logrado recientemente 13 medallas en el Mundial de Natación, convirtiéndose en un ejemplo del potencial del deporte adaptado.



“Cuando se ha ofrecido apoyo, se han recogido triunfos; y cuando el talento se ha acompañado de oportunidades, los resultados han llegado tan lejos como cada persona se ha propuesto”, ha afirmado.