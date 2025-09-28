Abengózar acusa al PP de “política mezquina y carroñera” con el incendio de Guadalajara

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reprochado hoy al presidente regional del PP, Paco Núñez, su actitud respecto al incendio declarado en el entorno del Pico del Lobo, acusándole de practicar, una vez más, su «política mezquina y carroñera» con las catástrofes.

«Yo creo que si algo ha demostrado el Partido Popular y sobre todo desde la pandemia, es que desde que tienen a Paco Núñez como líder, desde que este es su candidato, no hay catástrofe que no quieran aprovechar políticamente», ha afirmado Abengózar.

En este sentido, ha recalcado que «esta política mezquina debería dejarla de lado» y ha reprochado a los ‘populares’ que traten de dar lecciones después de ver la gestión de Mazón con la Dana en la Comunidad Valenciana, la de Mañueco con los incendios este verano en Castilla y León o después de que el PP despidiera «de manera masiva» a los efectivos del Plan Infocam cuando gobernaron en Castilla-La Mancha.

«Lecciones ninguna a un gobierno cuya política de prevención y extinción de incendios ha sido premiada y valorada en este país en innumerables ocasiones, pero recientemente por su colaboración o solidaridad con las comunidades autónomas vecinas», ha manifestado.

La portavoz socialista ha subrayado que «nuestro plan funciona, que tenemos un plan de prevención y de extinción de incendios, que es el que más se invierte de todo el sistema español», motivo por el cual el PP debería se prudente y, sobre todo, ha insistido, en no tratar de dar lecciones «cuando son quienes no han sabido gestionar en ninguna de las partes».

De este modo ha pedido al PP «que dejen de utilizar las catástrofes como política mezquina y carroñera y que al menos, si no saben hacer política de la buena, que al menos demuestren que son buenas personas».

«Creo que lo más sensato que debería hacer el Partido Popular, ya que no tiene nunca una propuesta positiva para Castilla-La Mancha, al menos es que dejen de estorbar y que agradezcan y apoyen la labor de los profesionales del Infocam como lo hace el Gobierno de Castilla-La Mancha», ha apuntado.

De este modo, ha concluido poniendo en valor «la labor y profesionalidad» de los efectivos del Plan Infocam al frente de los incendios y ha agradecido también la colaboración de otros «que desde Castilla y León o desde la Comunidad de Madrid también nos están apoyando».