El PSOE acusa al PP de haber dado la espalda dos veces a Castilla-La Mancha en esta semana

La presidenta del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha acusado este sábado al PP de Castilla-La Mancha de haber «dado la espalda» dos veces esta semana a los intereses de la región, al votar en contra del techo de gasto y de condonación de la deuda autonómica.

En unas declaraciones que ha hecho a los medios, durante la visita guiada al castillo de Escalona (Toledo) ha reprochado al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que esté teniendo «una actitud hipócrita y dañina», después de que su partido haya votado en contra tanto del techo de gasto como de la condonación de la deuda, ha informado en una nota de prensa el PSOE.

Son dos cuestiones «clave» para el futuro social y económico de la región, ha considerado la presidenta del PSOE de Toledo, quien ha opinado también: «Se ha evidenciado claramente qué partido se sitúa al lado de la gente y de Castilla-La Mancha y cuál le da la espalda”.

“Esto ya son las cosas del comer, esto es decidir sobre lo que de verdad importa cada día a la gente», ha advertido García Élez, que ha añadido: “Podemos decir en titulares una cosa, pero cuando llegan al Parlamento, cuando hay que levantar la mano, cuando hay que decir si estás de acuerdo sí o no, vemos que hay un partido que tira hacia adelante y otro que da la espalda».

Dos modelos contrapuestos

García Élez ha contrapuesto el modelo del Gobierno del PSOE de Emiliano García-Page, que ha definido como «centrado, sensato y dialogante», con el del PP en la oposición «que hace política de titulares pero, a la hora de la verdad, vota contra los intereses de todos, también de sus propios electores”.

En este sentido, ha subrayado que el techo de gasto aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha es el mayor de la historia, con 9.000 millones de euros que suponen un 8,2 por ciento más que en 2025, permite iniciar los nuevos presupuestos «que supondrán más recursos para lo verdaderamente importante: sanidad, educación y servicios sociales”, consolidando y afianzando el estado de bienestar en la región».

Según García Élez: «La política real se demuestra cuando hay que levantar la mano en el Parlamento, no con palabras grandilocuentes».

También ha opinado: «Lo que hemos visto esta semana es que mientras el presidente Page lleva propuestas y soluciones, el PP de Paco Núñez opta por votar no, por dar la espalda a los autónomos, las pymes y los vecinos de Castilla-La Mancha».

Un error doble

Ha insistido en su consideración de que el Partido Popular ha cometido el «doble error» de oponerse en la misma semana «tanto al techo de gasto como a la histórica condonación de más de 5.000 millones de euros de deuda, medida que permitirá también reforzar el gasto social y la financiación de los servicios básicos en todos los pueblos y ciudades».

García Élez ha lamentado: «La falta de valentía y de sentido común del PP, que cuando tiene que defender a la ciudadanía en el Parlamento se esconde en su política de hipocresía: pide más recursos pero a la hora de apoyar un presupuesto social y valiente, no da la cara ni por Castilla-La Mancha ni por sus propios votantes».

Asimismo, la presidenta del PSOE de Toledo animado al Partido Popular «a corregir este rumbo y sumarse al esfuerzo que sí lidera el presidente Page, pensando primero en la región y en mejorar la vida de la gente».