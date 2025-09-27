Castilla-La Mancha impulsa la formación de voluntarios ante emergencias

Un total de 56 voluntarios de diversas agrupaciones de Protección Civil de la región han participado, durante este fin de semana, en dos cursos organizados por la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, tendentes a la formación básica sobre Protección Civil, así como a la planificación de respuestas ante una emergencia.



A la sesión presencial de ambos cursos ha asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, quien ha destacado el compromiso y la generosidad que demuestran todos los voluntarios de la región, dado que su trabajo y su esfuerzo redunda en la seguridad de sus vecinos, especialmente en situaciones de emergencia.



De esta manera, el primero de ellos, la XXIII edición del ‘Curso de formación básica para voluntariado’ se ha desarrollado con la asistencia de 46 alumnos pertenecientes a 15 agrupaciones de voluntarios. El fin de esta actividad formativa, que tiene una duración de 60 horas lectivas, es dotar de los conocimientos necesarios a los nuevos integrantes de las agrupaciones, para que puedan desenvolverse en situaciones de emergencia, salvaguardando su propia integridad y apoyando de manera directa a otros grupos de acción como orden, extinción y salvamento, sanidad, logística, etcétera.



En este vigésimo tercer curso de formación para nuevos voluntarios se han abordado materias como la actuación sanitaria básica, las comunicaciones en emergencias, la seguridad vial, los conceptos básicos de Protección Civil y la coordinación de las situaciones de emergencia, a través del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2.



Los 46 voluntarios proceden de las localidades toledanas de Carranque, Casarrubios del Monte, Illescas, Lominchar, Mejorada, Méntrida, Numancia de la Sagra, Ocaña, Palomeque, Pantoja, Santa Cruz de la Zarza, Toledo y Yuncos; así como de los municipios albaceteños de Caudete y Ossa de Montiel.



La segunda de las actividades formativas, ‘Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo previsible’, tiene como fin que los diez integrantes de las agrupaciones participantes se formen en todo lo relacionado con la organización y operatividad de un plan de emergencia sanitaria y dispositivos ante riesgos previsibles, con el fin de preparar la respuesta adecuada ante cualquier situación, peligro o contingencia que se pueda producir en eventos o actividades planificadas con antelación.



Los diez voluntarios que han participado en este curso, que les ofrece la posibilidad de obtener la Certificación Profesional para el Empleo y, por lo tanto, les da mayores oportunidades de incorporarse al mercado laboral, proceden de las agrupaciones toledanas de Bargas, Cedillo del Condado y Palomeque; de las alcarreñas de Cabanillas del Campo, Fontanar y Torija; la agrupación de Ciudad Real; y la albaceteña de Villamalea.