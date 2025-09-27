Castilla-La Mancha financia más de 80 proyectos sociales para personas vulnerables debido a factores de salud

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado hoy su compromiso con la inclusión social y la atención a colectivos vulnerables con la financiación de más de 80 proyectos en toda la región de ‘Atención social a personas en situación de especial vulnerabilidad debido a factores de salud’, a través de la línea 8 de la convocatoria regional del IRPF, que este año cuenta con una inversión global de 1,5 millones de euros.



La comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en la finca de Castillejos (Guadalajara) ha sido hoy el escenario de una jornada de puertas abiertas en la que se ha puesto de relieve la importancia de este recurso, pionero en la prevención, tratamiento y reinserción de personas con problemas de adicciones, que este año recibe el respaldo del Gobierno regional para el desarrollo de tres programas de atención a la salud y otro dirigido a la infancia y la familia, con una financiación superior a 300.000 euros, precisamente a través de la convocatoria del IPRF.



La directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, presente en esta jornada, ha destacado que “detrás de cada proyecto hay una historia de superación, apoyo y esperanza. Con esta financiación no solo sostenemos programas, sino que abrimos caminos de futuro para cientos de personas que encuentran aquí la oportunidad de rehacer su vida”.



En esta cita también han estado otras autoridades, como la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; el diputado nacional Alberto Rojo; la delegada provincial de Sanidad, Pilar Cuevas; la delegada de Igualdad, Laura Gil, o la diputada provincial Elena Cañeque.



Proyecto Hombre, tres décadas de compromiso



Proyecto Hombre Castilla-La Mancha cuenta con más de 30 años de trayectoria y una amplia red de recursos en las cinco provincias, que cada semana atiende a unas 500 personas en centros de día y comunidades terapéuticas. Solo en 2024, la entidad prestó apoyo a 920 personas, combinando tratamiento clínico, acompañamiento social y reinserción laboral.



La financiación del Gobierno regional este año incluye proyectos clave para el acompañamiento, tratamiento e incorporación social de personas con conductas adictivas; para la comunidad terapéutica de rehabilitación y reinserción; para la atención a personas con diagnóstico dual (adicción y patología psiquiátrica) y para intervención psicosocial para menores tutelados y en medidas judiciales.



Durante el encuentro, la directora general de Infancia y Familia de Castilla-La Mancha ha subrayado el papel fundamental de las entidades sociales y el impacto positivo de la ‘X Solidaria’ en la declaración de la renta, gracias a la cual se financian estas iniciativas. “El esfuerzo solidario de la ciudadanía se convierte en oportunidades de vida. Desde el Gobierno regional seguiremos reforzando esta colaboración con el Tercer Sector, porque solo así logramos una sociedad más cohesionada y justa”, ha señalado Inmaculada Tello.



La jornada de puertas abiertas ha reunido a usuarios y exusuarios, familias, voluntariado y profesionales, en un encuentro comunitario que ha puesto en valor la fuerza de la sociedad civil y el compromiso de Castilla-La Mancha con la prevención, el tratamiento y la inclusión social.