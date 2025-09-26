Globalcaja valora en el 40º aniversario de la UCLM su aportación al progreso de la comunidad

El presidente de la entidad, Mariano León, y el director general, Pedro Palacios, asisten a la apertura oficial del nuevo curso académico

Con motivo de la apertura del curso académico en la Universidad de Castilla-La Mancha, Globalcaja ha reafirmado su compromiso con la educación como herramienta transformadora y de progreso de nuestra sociedad.

El presidente de Globalcaja, Mariano León, y el director general de la entidad, Pedro Palacios, quien a su vez forma parte del Consejo Social de la UCLM, han trasladado al rector de la UCLM, Julián Garde, el respaldo de la entidad financiera a la institución académica que celebra el 40º aniversario de su creación. Cuatro décadas en los que la Universidad regional se ha convertido en motor del desarrollo social, económico y cultural de la comunidad autónoma.

Globalcaja mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha una alianza que se traduce en el impulso de programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, fomento del deporte e investigación y transferencia del conocimiento, desde el convencimiento por parte de la entidad financiera de que invertir en educación es apostar por el futuro de nuestro territorio.

