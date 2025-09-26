El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 27 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso al principio aumentando durante el día a nuboso o cubierto de nubes altas, sumándose también nubes medias por la tarde en el tercio norte.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en la mitad norte, y máximas en ligero ascenso en la mitad este y sin cambios en el resto. Viento flojo variable predominando el suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 29 grados en Albacete, entre los 12 y los 29, en Ciudad Real, entre 11 y 27 grados en Cuenca, entre 10 y 27 grados en Guadalajara y entre 11 y 30 grados en Toledo.