El Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha se suma a una huelga convocada el próximo 3 de octubre

El Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla La Mancha respalda la huelga convocada desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para el próximo 3 de octubre, contra el borrador del Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud presentada por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, se adhiere al comunicado emitido por el Foro de la Profesión Médica, al que pertenece la Organización Médica Colegial, apoyando la convocatoria de huelga general, tal y como han informado en nota de prensa.

Los médicos de la Comunidad, al igual que en el resto del país, afrontan una situación laboral «que no refleja ni la responsabilidad ni la preparación que exige la profesión, y que además compromete la capacidad del Sistema Nacional de Salud para atraer y retener talento», señalan en nota de prensa.

«Desde nuestra posición, compartimos la preocupación del Foro ante un Estatuto Marco que mantiene carencias graves: la clasificación profesional inadecuada, la ausencia de una regulación clara de la jornada laboral y la falta de un modelo retributivo justo, entre otros aspectos esenciales».

Defender unas condiciones laborales dignas no es solo un derecho de los médicos, sino también una garantía para la ciudadanía, han manifestado.

Así, añaden, «sin un marco normativo sólido que respalde la excelencia profesional, la conciliación y el descanso, la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes se ven seriamente amenazadas».

Asimismo, el Consejo Autonómico apoya que los facultativos ejerzan su derecho constitucional a secundar la huelga convocada para mejorar sus condiciones laborales.