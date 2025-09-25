Page: “A todo el Estado y a todos los partidos del Estado se les ha olvidado el despoblamiento”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta noche, en Molina de Aragón (Guadalajara), la inminente ampliación de las líneas que se benefician del Bono Rural en los servicios de autobús que prestan servicio en zonas rurales afectadas por el reto demográfico, y ha precisado que “el próximo miércoles” se incorporará una línea más en provincia de Guadalajara. En concreto, serán los usuarios de la línea que cubre el trayecto entre las localidades de Fuentes de La Alcarria, Romancos y Guadalajara los que se contemplarán “maxi descuentos, precisamente, para hacer accesible el transporte en estas zonas”.



Así lo ha avanzado Emiliano García-Page instantes después de activar la segunda fase de la iluminación artística del Castillo de Molina de Aragón y Torre de Aragón, con la que se ha culminado la puesta en valor de este conjunto patrimonial en la provincia de Guadalajara. “Es, con diferencia, el monumento mejor iluminado de España, no solo el castillo más grande iluminado, sino que, en términos de la versatilidad de la iluminación, es a mi juicio el mejor”, ha aplaudido, además de que constituirá “un imán para atraer turismo”, ha apostillado.



En este marco, el presidente castellanomanchego ha lamentado que “a todo el Estado y a todos los partidos del Estado se les ha olvidado el despoblamiento”, al tiempo que ha incidido en que “nosotros aquí estamos erre que erre, incluso en el transporte que es esencial” y “en la parte que nos toca estamos creando líneas”, ha subrayado en relación con la ampliación del Bono Rural que será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la próxima semana.



De igual modo, ha criticado las intenciones del Gobierno de España de suprimir paradas en los servicios de transporte del ámbito rural, lamentando que “los transportes que dependen del Estado están amenazados de recortes”, por lo que ha manifestado que “no se puede sostener que se apoya el mundo rural y luego intentar quitar todas las líneas de transporte de las zonas que no son rentables”, ha dicho.



Castilla-La Mancha, la única comunidad autónoma que legisla contra el despoblamiento

En su intervención, el jefe del Gobierno autonómico ha recalcado que Castilla-La Mancha es “la única región de España que tiene una Ley” para luchar contra el despoblamiento y ha mostrado su sorpresa porque “a estas alturas no nos hayan copiado” en otras administraciones. “Apostamos por el medio rural, por la política contra el despoblamiento y además dando ejemplo”, ha recalcado, en referencia, por ejemplo, a las “desgravaciones fiscales”.



Por todo ello, García-Page ha señalado que “vamos a consolidar en el presupuesto de este año la que es, con mucha diferencia, la desgravación fiscal más importante que hay en España, que es la que se produce para los habitantes en zonas con despoblación”.



“Lo que dejamos de recaudar serviría para iluminar otros cien castillos como este”, ha resumido en torno a una apuesta que permite que en zonas como esta “no falte la sanidad en proporción similar a como la tienen en las ciudades, no falten los medios educativos, que no falte lo esencial”, ha aseverado, y que “quien se quiera ir de aquí lo pueda hacer, pero que no se tenga que ir por necesidad de lo más básico”.



Molina de Aragón acogerá el acto institucional del 25N

El presidente de la Comunidad Autónoma ha dado a conocer que, el próximo 25 de noviembre, Molina de Aragón acogerá el acto institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. “Creo que merece la pena que algunos que desacreditan estas cosas como actos de folclore, no se escondan”, ha señalado, antes de indicar que “una de las funciones de los responsables públicos es crear conciencia” y “orientar e iluminar, como hacen hoy estos focos, qué es lo correcto”.



Una “intervención magnífica” de Felipe VI en las Naciones Unidas

Emiliano García-Page ha aprovechado para alabar la “intervención magnífica”, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Rey Felipe VI, por abarcar “en un concepto enormemente omnicomprensivo, todos los demás conceptos” y resumir “perfectamente lo que piensa la inmensa mayoría, ya no solo de los españoles, sino de una amplísima comunidad de conciencia en el planeta”, ha valorado.



En este encendido inaugural, que el jefe del Ejecutivo ha accionado junto al alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, García-Page ha estado acompañado también por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero; la consejera de Igualdad, Sara Simón; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García; y el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Luis Vega.