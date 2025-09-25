La compraventa de viviendas sigue disparada en Castilla-La Mancha

La compraventa de viviendas en Castilla-La Mancha ha subido un 21,1% en julio respecto al mismo mes del año anterior –frente a una subida del 13,68% a nivel nacional–, hasta sumar un total de 3.093 operaciones y encadena tres meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 15,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las 3.093 compraventas de viviendas suponen el segundo mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Castilla-La Mancha, 2.926 se realizaron sobre viviendas libres y 167 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 653 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.440 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 4.934 operaciones sobre viviendas. Además de las 3.093 compraventas, 858 fueron herencias, 86 donaciones y 2 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Castilla-La Mancha 8.762 fincas urbanas a través de 5.551 compraventas, 1.410 herencias, 167 donaciones, 5 permutas y 1.629 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.222 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.916 herencias, 1.652 compraventas, 120 donaciones, 30 permutas y 504 operaciones de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007.

Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.

La compraventa de viviendas subió en todas las comunidades, con Extremadura (+27,96%) Aragón (+23,84%) y Castilla-La Mancha (+21,1%) a la cabeza, salvo en Navarra (-15,69%) y Cantabria (-5,85%)