El tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes 26 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el este de Cuenca y Mancha albaceteña, con probables brumas y bancos de niebla asociados.

Temperaturas mínimas en ascenso en el suroeste y con descensos ligeros en Cuenca y Albacete, sin cambios en el resto; máximas en aumento. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 27 grados en Albacete, entre los 11 y los 28, en Ciudad Real, entre 6 y 26 grados en Cuenca, entre 7 y 26 grados en Guadalajara y entre 9 y 28 grados en Toledo.