Plena Inclusión y Eurocaja Rural unen fuerzas por la inclusión social de personas con discapacidad a través del arte

Plena Inclusión y Eurocaja Rural han presentado este miércoles la iniciativa ‘Talento artístico’, con la que pretenden potenciar la inclusión social de las personas con discapacidad a través del arte.

Ha sido en un acto en el que han estado presentes el presidente regional de Plena Inclusión, Francisco Serrano, la presidenta nacional de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, y el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, entre otros.

El presidente regional de Plena Inclusión ha indicado, en declaraciones a los medios, que este proyecto «no surge de manera espontánea» sino que es fruto de un proceso de colaboración con Eurocaja Rural de más de dos años en el que ambas entidades comparten la inclusión social de las personas con discapacidad, «en este caso a través del arte».

A preguntas de los medios, ha concretado que con el proyecto ‘Talento Artístico’ se establecen cuatro premios de 2.000 euros cada uno, a cargo de Eurocaja Rural, y que se podrán presentar desde el 24 de septiembre, abarcando de todo tipo de artes, desde artes prácticas a teatro, pasando por música o literatura.

Ya en el acto de presentación, ha concretado que cono ‘Talento Artístico’ se busca crear o respaldar oportunidades para que las personas con discapacidad «brillen y se desarrollen», agradeciendo a Eurocaja Rural que apueste por Plena Inclusión y que dé la oportunidad al colectivo de personas con discapacidad de poder desarrollar facetas «que en otro caso no podrían ser».

«Quiero agradecer también la presencia de las entidades venidas de toda la región a este acto y a las autoridades que hoy nos acompañan porque vuestro apoyo es fundamental, pero os pedimos que vaya más allá de las palabras. Necesitamos que ese respaldo se traduzca en hechos, en políticas valientes, que construyan de verdad una sociedad más justa e igualitaria para todos», ha manifestado.

La presidenta nacional de Plena Inclusión ha enfatizado el hecho de que en este acto se vaya a presentar el documental ‘Lo imposible se hará’ y ha destacado que ‘Talento artístico’ supone seguir dando voz a las personas con discapacidad intelectual para que todo el mundo sepa «que cuando unimos personas y talento tenemos un camino muy bonito por delante».

«APOYO DECIDIDO» DE EUROCAJA RURAL

Finalmente, el director general de Eurocaja Rural ha apuntado que este es un evento de inclusión a través del arte del colectivo de personas con discapacidad, «que les sirve para integrarse en la sociedad plenamente», por lo que ha mostrado el «apoyo decidido» de la entidad y su fundación «a cualquier tipo de iniciativas que sirvan para mejorar la inclusión de este colectivo».

En su intervención, ha dejado claro que la entidad que dirige nació para dar servicio con la «especial atención» a los que más lo necesitan como «punto álgido» de su labor social. «Por eso nuestras iniciativas van más allá de la superficialidad y buscan la honestidad, la sinceridad y la profundidad de sus consecuencias».

«‘Talento artístico’ es una de ellas, una propuesta que tiene en cuenta la capacidad que tiene el arte y la cultura para ser motores de cambio y cohesión social. Y en este caso, Fundación Eurocaja Rural va de la mano de Plena Inclusión, la organización más grande de España en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo, lo cual para nosotros es un privilegio y un auténtico honor», ha concluido.