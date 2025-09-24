Los números de los castellanomanchegos en viajes en el segundo trimestre del año

Los castellanomanchegos realizaron un total de 1.948.282 viajes en el segundo trimestre del año, lo que supone un 0,12 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y representan el 4,2 por ciento de los realizados en el conjunto del país.

Sin embargo, los castellanomanchegos llevaron a cabo 6.815.127 pernoctaciones, lo que implica un incremento del 17,98 por ciento con respecto al segundo trimestre de 2024, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, los viajes de los castellanomanchegos en este segundo trimestre del año supusieron un gasto de 578,4 millones de euros, lo que arroja un gasto medio diario por persona de 85 euros.

Por otra parte, los viajes interiores de los españoles con destino Castilla-La Mancha fueron 2.843.202.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, los españoles realizaron un total de 46,4 millones de viajes en el segundo trimestre de este año, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2024, y elevaron su gasto un 9,7%, hasta los 15.202 millones de euros, según la encuesta de turismo de residentes publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional aumentaron un 1,9% en el segundo trimestre y los realizados al extranjero se dispararon un 11,8% en tasa interanual.

El gasto en los trayectos al extranjero se incrementó un 14,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 5.206 millones de euros, mientras que el gasto de los viajes por el interior de España subió un 7,5% y totalizó casi 10.000 millones de euros.

El gasto medio diario fue de 92 euros en el segundo trimestre (76 euros en los viajes con destino interno y 153 euros en los realizados al extranjero).

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones, que representaron el 54,4% del total, se incrementaron un 4,9% interanual en el segundo trimestre y las visitas a familiares o amigos subieron un 6,7%. Por su parte, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 9% y los efectuados por otros motivos se redujeron un 11,4%.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos aumentaron un 9,9%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 2,1%.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el segundo trimestre fueron Andalucía (16,9% del total), Cataluña (14,7%) y Comunitat Valenciana (10,3%).

En cuanto al origen, los viajes realizados por los residentes en Cataluña supusieron el 19% del total. Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (17,9%) y Andalucía (14,5%).

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Comunidad de Madrid (1.132 viajes por cada 1.000 habitantes), País Vasco (1.098) y La Rioja (1.085).

GASTO DE LOS VIAJES

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, con el 27% del total y un aumento anual del 7,9%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 30,7% del total y un incremento del 11,5%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Comunidad de Madrid (111 euros), Canarias (110) e Illes Balears (106). Y los más bajos en Castilla-La Mancha (59), Extremadura (61) y Castilla y León (62).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (108 euros), Illes Balears (107) y Cantabria (103). Y los menores en Aragón (83), Castilla-La Mancha (85) y Comunitat Valenciana (88).

El INE también ha ofrecido datos de excursiones realizadas por los españoles durante los pasados meses. En el segundo trimestre del año la población de más de 15 años realizó un total de 44,7 millones de excursiones con un descenso anual del 15%. El 96,1% de ellas fueron por motivos personales.