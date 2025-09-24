El tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves 25 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en el sureste de nubosidad baja a primeras horas de la mañana, con posibles brumas y bancos de niebla asociados.

Temperaturas mínimas en aumento en Cuenca y norte de Albacete, y con pocos cambios en el resto; máximas en aumento moderado en el oeste y en el Sistema Ibérico de Guadalajara, y ligero en el resto.

Viento flojo variable con predominio de la componente este al principio.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 25 grados en Albacete, entre los 8 y los 26, en Ciudad Real, entre 10 y 23 grados en Cuenca, entre 8 y 23 grados en Guadalajara y entre 8 y 26 grados en Toledo.