Preocupación con la cosecha de uva en Castilla-La Mancha

La cosecha de uva en Castilla-La Mancha será un 18 por ciento inferior a la del año pasado debido a las altas temperaturas que se han registrado en agosto, hasta situarse en unos 18,54 millones de hectolitros de vino y mosto, según las previsiones de Cooperativas Agro-alimentarias.

En una nota de prensa, Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha indicado este martes que el intenso calor que hubo en agosto ha trastocado las previsiones iniciales que se hicieron a finales de julio, que apuntaban a que este año se superarían la cosecha de la campaña de 2024, que tuvo una media de 22,7 millones de hectolitros de vino y mosto, debido a la buena evolución de los viñedos por las lluvias de principios de año.

Pero el calor extremo de los veinte primeros días de agosto ha causado en el viñedo castellanomanchego una merma importante de su cosecha hasta el punto de rebajar las expectativas iniciales, de forma que las previsiones apuntan a que disminuirá un 18 por ciento con respeto a la del año anterior, con algo más de 4 millones de hectolitros menos de vino y mosto.

Estas previsiones se han hecho a fecha de 17 de septiembre, cuando se había empezado a cosechar la variedad airén, mayoritaria en Castilla-La Mancha, ha precisado la entidad cooperativa.

Las estimaciones de cosecha, unido a las existencias de inicio similares al año anterior, que ya fueron reducidas, dibujan un escenario con disponibilidades más escasas que la campaña vitivinícola pasada lo que influirá notablemente en el desarrollo comercial de los transformados vitivinícolas que se elaboren en la presente campaña 2025/2026 en Castilla-La Mancha, ha añadido.

El calor sofocante de agosto, principal responsable de la reducción de cosecha

Tras una primavera húmeda, con un mes de junio y primera quincena de julio especialmente calurosos y con incidencia de tormentas, en algunos casos desafortunados acompañadas de granizo, la vid se desarrollaba de forma satisfactoria en general hasta que la ola de calor de la primera mitad del mes de agosto fue desgastando y deteriorando los viñedos.

En la primera mitad de agosto hubo un calor sofocante y continuado con temperaturas máximas superiores a los 40 grados durante casi veinte días, lo que ha provocado la deshidratación de gran parte de la superficie vitícola regional, reduciendo el peso y el número de los racimos que se vienen recolectando.

España tendrá probablemente la menor cosecha del siglo

Cooperativas Agro-alimentarias ha indicado que a falta de que finalice la vendimia-2025, si se cumplieran las previsiones, Castilla-La Mancha podría representar el 58 por ciento de la producción nacional en esta campaña, en la que España no alcanzaría los 32 millones de hectolitros de vino y mosto, cuando en 2024 la producción vitivinícola fue de 36,8 millones de hectolitros.

Esta cifra supondría una disminución de más del 13 por ciento con respecto al año anterior, y constituirá posiblemente la menor cosecha del siglo en España, incluso menor que la del 2023, ha señalado Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha apuntado que con una producción europea que se prevé igual de escasa que en 2024 (en torno a los 145-146 millones de hectolitros) junto a una cosecha media-baja en el hemisferio sur, de alrededor de los 48 millones de hectolitros, se dibuja una producción vitivinícola mundial en 2025 muy parecida a la del año anterior, que fue de 228 millones de hectolitros, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino OIV).

De esta forma, se encadenaría por tercera las tres menores cosechas mundiales del siglo XXI.