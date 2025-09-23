Eurocaja Rural se adhiere al programa ‘ Mi primera vivienda’ de la Comunidad de Madrid

Eurocaja Rural se ha adherido al programa ‘Mi primera vivienda’ de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es contribuir a la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes madrileños que, a pesar de tener solvencia económica, no disponen del ahorro suficiente para lograr un préstamo hipotecario.

En un comunicado, la entidad financiera ha explicado que este martes han firmado el convenio el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y el viceconsejero de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez.

Martín López ha señalado que «la vivienda se ha convertido en un problema estructural y una preocupación de la sociedad que afecta también a muchos de nuestros jóvenes» y ha añadido que «las entidades financieras llevamos a cabo una imprescindible labor, canalizando el ahorro, facilitando e impulsando la inversión, dinamizando la economía y, como en este caso, respaldando y colaborando con iniciativas públicas o privadas que sirvan para atender los problemas reales de la sociedad».

Ha señalado que Eurocaja Rural está presente en la Comunidad de Madrid desde 1989 y cuenta con 58 oficinas en esta comunidad autónoma: «intentamos colaborar en cualquier tipo de iniciativas que sirvan para mejorar la vida de las personas, en este caso de un problema grave que debemos resolver entre todos en un claro ejercicio de colaboración entre el sector público y privado», ha dicho.

El programa ‘Mi primera vivienda’ consiste en apoyar a personas de hasta 40 años y familias numerosas y monoparentales, así como a cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo, en estos casos sin límite de edad que, siendo solventes y teniendo recursos no disponen del ahorro previo necesario para la adquisición de su primera vivienda.

A través de esta iniciativa se facilita el acceso a una hipoteca en la que la financiación puede ser superior al 80 % del valor del inmueble, pudiendo llegar hasta el 100%.

Eurocaja Rural opera en ocho comunidades autónomas, donde cuenta con más de 490 oficinas.