El tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles 24 de septiembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles, en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes altas acompañadas por la mañana por abundante nubosidad baja en el este y sureste, que irá con brumas y nieblas asociadas en las sierras de Albacete que se repiten al final en zonas altas de la Ibérica conquense, y desde el mediodía por nubes medias dispersas en el sureste.

Temperaturas mínimas en ascenso en el sureste y con pocos cambios, predominando los descensos en el resto; máximas con pocos cambios predominando los ascensos. Podrán darse heladas en cumbres de la Ibérica, débiles en todo caso.

En Albacete, viento flojo variable tendiendo a componente sur con algún intervalo moderado por la tarde. En el resto, viento flojo de este y nordeste tendiendo temporalmente a componente norte por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados en Albacete, entre los 9 y los 24, en Ciudad Real, entre 4 y 22 grados en Cuenca, entre 7 y 22 grados en Guadalajara y entre 7 y 23 grados en Toledo.