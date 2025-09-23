850.000 euros para vacunar de urgencia contra la lengua azul en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado un montante total de 850.000 euros para adquirir esta misma semana hasta 700.000 vacunas contra la legua azul, que pondrá a disposición de los ganaderos de la comunidad autónoma lo antes posible, tras firmar una resolución de emergencia contra esta enfermedad.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha justificado esta acción en la importante afección y las consecuencias que la legua azul está teniendo en la Comunidad Autónoma, tanto en morbilidad como en mortalidad.

«Con esta declaración de emergencia se busca propiciar una vacunación suficiente en la cabaña ganadera», ha manifestado, para señalar que las 700.000 dosis vacunales que se van a adquirir son del serotipo 3 de la lengua azul, puesto que es el que más presencia tiene en toda la región, además del más virulento.

Estas vacunas llegarán a los ganaderos agrupados en asociaciones de defensa ganadera y también a aquellos que estén trabajando independientemente con el asesoramiento de veterinarios a título particular o privado. «Queremos ayudar a toda la cabaña ganadera pero en especial al ovino, que es el que más consecuencias está demostrando tener en los casos que ya estamos conociendo».

El conejero ha explicado que en lo que va de año se ha vacunado ya a un 20 por ciento de toda la cabaña de ovino de la región de todos los serotipos, mientras que del serotipo 3 «solamente» se ha vacunado un diez por ciento. «Por lo tanto, queremos impulsar una vacunación urgente y de emergencia para incidir directamente en ese serotipo 3».

Lizán ha indicado que hay tres provincias en Castilla-La Mancha que están afectadas por la presencia de lengua azul, como son Toledo, Ciudad Real y Albacete; mientras que Cuenca y Guadalajara están libres de momento.

En concreto, ha apuntado que son 115 las explotaciones de toda Castilla-La Mancha que tienen presencia de lengua azul, de las que 110 tiene serotipo 3, y que, respecto al ovino, suponen el dos por ciento de las 5.300 explotaciones que hay en la región.

Así del total de focos, 82 son del serotipo 3 –3 en Albacete, 38 en Toledo y 41 en Ciudad Real–; 5 corresponden al serotipo 8 –los 5 en Ciudad Real–; y 28 con serotipo 3 y 8 –3 en Albacete, 23 en Ciudad Real y 2 en Toledo–.

Son momentos que vienen a determinar que 115 explotaciones de toda Castilla-La Mancha son las que tienen presencia de la lengua azul en su cabaña ganadera.

«Por lo tanto, es ahí donde hemos sumado el esfuerzo en la adquisición de las vacunas para protegerse contra este serotipo y de esta manera, creo que podremos eliminar la posibilidad de contagio si actuamos rápido y diligentemente, en adquirir las vacunas».

El consejero ha añadido, por otro lado, que en lo que queda de mes los ganaderos que sufrieron la lengua azul en 2024 van a recibir las ayudas otorgadas, que suponen cuatro millones de euros para 1.282 explotaciones que se vieron afectadas, sobre todo por los condicionantes de restricción de movilidad.

«En este caso, al haber restricciones de movilidad, sí que hubo indemnización porque entendíamos que había habido un perjuicio económico para las explotaciones, cosa que en esta ocasión no ocurre y tendremos que valorar al final de la campaña para ver cuáles son los datos que se han producido por la presencia de la enfermedad», ha concluido.