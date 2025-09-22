Vandalizan la sede del PP en Castilla-La Mancha

La sede del PP de Castilla-La Mancha ha sufrido un acto de vandalismo que ha denunciado el presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, quien ha condenado «esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten», como también lo ha hecho el secretario general del PP, Miguel Tellado.

En un mensaje en redes sociales, Núñez ha condenado «rotundamente» el acto de vandalismo «inaceptable» que ha tenido lugar en la sede del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en el barrio toledano de Santa Teresa.

«Condeno rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten. Los que alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos», ha escrito Núñez.

Ha añadido: «Se equivocan, no podrán con nosotros. Seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y el respeto, porque son los valores que nos unen y que siempre van a prevalecer».

Por su parte, el secretario general del PP ha mostrado su apoyo al PP de Castilla-La Mancha, en redes sociales, y ha señalado que «son unos comportamientos que nos indignan y nos preocupan pero no nos amedrentan lo más mínimo».

Tellado ha señalado que «desde la dirección del PP condenamos enérgicamente estas actuaciones violentas» u ha agregado que «seguiremos defendiendo nuestras ideas, principios y valores con más fuerza si cabe y recordando que en una sociedad democrática la violencia no tiene cabida y las discrepancias políticas han de manifestarse desde el respeto y con la fuerza de la razón».

El acto de vandalismo ha sido un golpe al cristal del exterior de la sede y pintadas sobre la imagen del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aparece junto a Paco Núñez en una fotografía en la fachada del local.

Precisamente, Miguel Tellado participa este lunes, en la sede regional del PP de Castilla-La Mancha, en la junta directiva autonómica del PP castellanomanchego.