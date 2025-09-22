Page señala que «el tema de las pulseras antimaltrato muy delicado como para manosearlo desde un punto de vista político»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido no «manosear» desde un punto de vista político el tema de las pulseras antimaltrato porque, según ha advertido, éste es un tema «muy delicado». «Lo serio es anteponer el bienestar de las víctimas y garantizarles la confianza en el sistema», ha subrayado.

Preguntado por los fallos detectados en estas pulseras, tras intervenir en el encuentro que organiza el digital ‘ENCLM’ bajo el título ‘Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades. Modelo de negocio del siglo XXI’, García-Page ha afirmado que «lo verdaderamente importante es saber qué ha pasado».

Palabras que le han llevado a criticar al PP por pedir la dimisión y «la cabeza del gobierno» antes de contrastar la información. «Lo verdaderamente importante aquí son las víctimas, no es si cae o no un ministro, sea de ahora o sea el de Podemos de antes, me da lo mismo».

«Lo verdaderamente importante es saber si se puede confiar y si es fiable el sistema, qué modelo es y sobre todo, si no estamos convencidos, pues corregir», ha proseguido García-Page.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, éste es un tema «muy delicado» como «para manosearlo desde un punto de vista político a la primera de cambio». «Lo serio es anteponer el bienestar de las víctimas y garantizarles la confianza en el sistema».

Eso significa, ha dicho, «verificar que funciona y que si hay algún error se corrige». «La única seguridad viene de que funcionen las cosas», ha concluido.